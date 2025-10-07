La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó que el buen tiempo dominará la región durante los próximos días, con la llegada de aire cálido proveniente del norte a partir del miércoles, lo que marcará el regreso del “calorcito” de primavera.

En general, se espera una semana estable en gran parte de la provincia, aunque en la cordillera persistirán algunos períodos de inestabilidad, con menor probabilidad de lluvias y nevadas débiles en zonas altas.

Neuquén capital: sol y temperaturas agradables

En Neuquén capital, el martes se presentará con cielo parcialmente nublado, una máxima de 22 °C y vientos del sudoeste con ráfagas de hasta 45 km/h. Durante la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con una mínima de 2 °C y vientos leves del noroeste, lo que anticipa jornadas templadas y soleadas hacia el fin de semana.

Zapala y el centro de la provincia

En Zapala, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado y una máxima de 19 °C, con vientos del sudeste de hasta 19 km/h. Por la noche, las condiciones se mantendrán despejadas, con una mínima de 3 °C y vientos suaves del sudoeste, marcando un leve ascenso térmico hacia el miércoles.

La cordillera: entre el sol y la inestabilidad

En San Martín de los Andes, el clima será más frío, con una máxima de 10 °C y vientos del oeste de hasta 15 km/h. Durante la noche, se espera cielo parcialmente cubierto, una mínima de -3 °C y vientos leves, manteniendo un ambiente típico de montaña.

En Villa La Angostura, el martes se presentará nublado e inestable, con probabilidad de lluvias y una máxima de 11 °C. Los vientos del noroeste, de hasta 14 km/h, se mantendrán durante la jornada. Por la noche, continuará el cielo cubierto con mínima de 4 °C.

Norte neuquino: condiciones más secas

En Chos Malal, el día comenzará con cielo parcialmente nublado y una máxima de 16 °C, acompañada por vientos del sudoeste con ráfagas de 17 km/h. Por la noche, el clima se mantendrá estable y despejado, con una mínima de 2 °C y vientos suaves del oeste, condiciones ideales para el tránsito en rutas de la zona norte.

Mirando hacia el resto de la semana

Según el pronóstico extendido de la AIC, el miércoles marcará el inicio de un ascenso sostenido de las temperaturas en todo el Alto Valle y el norte neuquino, con máximas que podrían superar los 25 °C hacia el fin de semana.

En tanto, en la zona cordillerana continuarán los contrastes: mientras el aire cálido se afianza en el centro y este de la provincia, las bajas temperaturas y las lluvias dispersas seguirán siendo protagonistas en los valles de montaña.