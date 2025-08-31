Neuquén se prepara para la Feria Provincial de Ciencias 2025: innovación, arte y tecnología
Del 2 al 4 de septiembre, más de 300 estudiantes de distintos niveles educativos presentarán 71 proyectos en la capital neuquina. Los equipos seleccionados representarán a la provincia en el encuentro nacional, en una experiencia que combina creatividad, investigación y aprendizaje colectivo.
El ministerio de Educación informó que del 2 al 4 de septiembre se realizará en el espacio Duam de la ciudad de Neuquén la Feria Provincial de Ciencias, Artes, Matemáticas y Tecnología 2025.
En esta instancia provincial confluirán 71 proyectos de todos los niveles y modalidades, a cargo de más de 300 estudiantes de instituciones públicas y privadas, y serán seleccionados los equipos para representar a la provincia en el encuentro nacional.
Tras superar las instancias de Feria Escolar y Zonal, los y las estudiantes que desarrollaron los más de 70 proyectos compartirán sus trabajos de innovación educativa acompañados por los equipos docentes durante el ciclo lectivo.
El cronograma de actividades del encuentro comenzará con la apertura el martes 2 de septiembre a las 15, las exposiciones serán desde ese día hasta el miércoles alrededor de las 18; y el jueves 4, a las 15, se realizará el acto de clausura.
El programa Feria de Ciencias depende de la coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del ministerio de Educación.
Es una modalidad pedagógica que abre la posibilidad de compartir saberes y propuestas potentes que surgen dentro del aula a partir de intercambios con los y las estudiantes, y ese interés motoriza investigaciones escolares que apuntan a mejorar los aprendizajes.