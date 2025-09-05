El pronóstico del viernes 5 de septiembre en Neuquén anticipa una jornada fría, con heladas en diversas localidades de la provincia. Según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), las condiciones invernales se mantendrán firmes, aunque sin presencia de inestabilidad ni precipitaciones.

Neuquén capital

La ciudad capital vivirá un día con cielo despejado tanto en la mañana como en la noche. La temperatura máxima llegará a los 14 °C, mientras que la mínima descenderá a -2 °C. El viento será moderado durante el día, pero hacia la noche se intensificará con ráfagas de hasta 26 km/h desde el noreste.

Zapala

En el centro de la provincia, Zapala tendrá una de las jornadas más frías. La mínima descenderá a -5 °C, con una máxima de apenas 9 °C. El cielo permanecerá despejado, y hacia la noche se espera que el viento del este alcance ráfagas de hasta 33 km/h.

Cutral Co y Plaza Huincul

Las ciudades petroleras compartirán condiciones similares: mínima de -3 °C y máxima de 12 °C, con un día completamente despejado. Durante la tarde se prevé la presencia de vientos moderados desde el noreste, con ráfagas que podrían llegar a 37 km/h.

Villa La Angostura

Más al sur, en la cordillera, Villa La Angostura tendrá una jornada fría y estable. La mínima alcanzará los -5 °C y la máxima llegará a los 7 °C. El cielo despejado será una constante, con vientos suaves desde el este que alcanzarán 16 km/h en horas del día.

Chos Malal

En el norte neuquino, Chos Malal también registrará heladas matinales, con una mínima de -5 °C y una máxima de 8 °C. El viento soplará con menor intensidad en comparación con otras localidades, llegando a 10 km/h desde el sur.