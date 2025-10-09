Neuquén sale a la caza de autos que trabajan con apps no autorizadas: ya secuestraron 14

Con la ordenanza municipal de transporte por aplicaciones ya en vigencia, la Municipalidad de Neuquén inició una serie de operativos sorpresa para detectar vehículos que trasladan pasajeros mediante apps no registradas. El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, informó que 14 autos fueron secuestrados durante los primeros días de fiscalización. “Estamos trabajando en la fiscalización de vehículos que operan fuera de la ley, y aquellos que sean detectados serán retenidos por la autoridad de aplicación”, advirtió el funcionario.

Espinosa recordó que ninguna persona puede ofrecer servicios de traslado sin habilitación municipal, y enfatizó que “no vamos a permitir que funcionen plataformas sin registro en la ciudad”.

Los vehículos retenidos quedan a disposición del Tribunal de Faltas, que impone multas cercanas a los 600.000 pesos, además de las sanciones adicionales que disponga el organismo. “Cualquier persona que ejerza la actividad con una empresa no inscripta va a incurrir en una falta grave. Estamos en un proceso de ordenamiento del transporte y debemos garantizar igualdad de condiciones para todos los prestadores”, remarcó Espinosa.

Cabify, la primera empresa en regla

En medio de los controles, el funcionario confirmó que solo una empresa inició los trámites para operar legalmente: Cabify. La compañía española está en proceso de inscripción ante el municipio y será la primera app autorizada para funcionar bajo el nuevo marco regulatorio.

“Por el momento es la única empresa registrada como red de transporte por aplicaciones. Hasta que no se concreten las demás habilitaciones, no hay ninguna otra app autorizada en la ciudad”, explicó Espinosa.

Fuentes municipales señalaron que Cabify ya trabaja en la conformación de su flota inicial de 50 choferes locales, que comenzará a operar una vez completado el trámite administrativo.

Si bien Uber y Didi manifestaron interés en instalarse en Neuquén, aún no iniciaron gestiones formales ante el municipio ni mantuvieron reuniones presenciales con la Subsecretaría de Transporte. De este modo, cualquier conductor que opere bajo estas plataformas será sancionado, hasta tanto las empresas regularicen su situación.