La Dirección Provincial de Estadística y Censos informó que la inflación de agosto en Neuquén alcanzó el 2,8%, lo que la ubicó por encima del 2,1% registrado en julio y del 1,9% nacional.

Con este dato, la inflación acumulada en lo que va de 2025 asciende a 24,8%, mientras que la variación interanual se ubicó en 42,5%, reflejando una tendencia creciente que impacta en los hogares neuquinos.

Servicios, los principales impulsores

A diferencia de meses anteriores, la suba estuvo más vinculada a los servicios que a los alimentos o la indumentaria. Las divisiones con mayores incrementos fueron:

Salud: 5,2%

Educación: 5,2%

Transporte: 3,9%

En tanto, los aumentos más moderados se registraron en prendas de vestir y calzado (0,2%), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%) y bebidas alcohólicas y tabaco (1,6%).

Vivienda, comunicaciones y alimentos, claves en el incremento

El informe subrayó que Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, junto con Transporte, Información y comunicaciones y Alimentos y bebidas no alcohólicas, explicaron el 61,4% del incremento mensual del nivel general.

Vivienda, agua, electricidad y combustibles: 3,5% (incidencia de 0,62 p.p.), con aumentos en alquileres y servicios de electricidad y gas.

Información y comunicaciones: 3,7% (0,30 p.p.), por subas en equipos móviles, telecomunicaciones y televisión por cable.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,4% (0,30 p.p.), con alzas en panificación, lácteos, huevos, frutas y verduras, aunque con bajas en cortes de carne bovina.

Bienes y servicios: la diferencia central

El relevamiento mostró que los servicios aumentaron 3,7%, mientras que los bienes subieron 2,1%. En la comparación interanual, los servicios acumulan una variación de 62,1%, frente al 28,9% de los bienes.

Los bienes y servicios núcleo (sin estacionales ni regulados) tuvieron un aumento de 2,9%, los estacionales de 1,8% y los regulados de 2,9%.