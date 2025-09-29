Neuquén refuerza la seguridad: aumentan las cámaras y el personal policial en Centenario

El gobernador Rolando Figueroa encabezó la inauguración de la Comisaría 52 y del nuevo centro de monitoreo en el barrio Sarmiento de Centenario, en un acto que marca un hito para la seguridad de la localidad. La provincia destacó que las políticas implementadas en la zona lograron una reducción del 35% en los delitos, gracias a un abordaje integral que incluye más personal, más móviles y más cámaras de seguridad.

Inversión en infraestructura y prevención

La nueva unidad policial cuenta con más de mil metros cuadrados de superficie cubierta, áreas operativas, sector de monitoreo, espacio para el abordaje de casos de violencia de género y alcaidía. La obra demandó una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos y forma parte de un plan de modernización de la infraestructura de seguridad en toda la provincia.

Figueroa sostuvo que “las inversiones deben ir a educación, salud, seguridad e infraestructura que nos hace falta”, y ratificó que el objetivo es seguir disminuyendo los delitos más allá del 35% alcanzado.

Más cámaras y personal policial

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, adelantó que el nuevo centro de monitoreo permitirá multiplicar por cuatro la cantidad de cámaras en la ciudad, pasando de 50 a 200 dispositivos. Además, se registró un incremento del 20% en el personal policial y del 50% en los móviles disponibles.

El jefe de la Policía, Tomás Díaz Pérez, resaltó que la ubicación de la nueva comisaría responde a un criterio estratégico:

“No es fruto de la improvisación, sino de la planificación. Esta comisaría está más cerca de la comunidad”.

Durante la jornada, las autoridades también inauguraron 400 metros de asfalto en la calle Bolivia, en el barrio Sarmiento, beneficiando a 58 familias. Además, recorrieron las obras del Complejo Cultural Multidisciplinario, que incluye la puesta en valor del ex Cine San Martín, y supervisaron los avances del Centro de Formación Profesional N° 29, que contará con aulas, talleres de oficios y un playón deportivo.