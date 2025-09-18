Neuquén logró una reducción del 31% en su deuda pública en menos de dos años de gestión. Así lo anunció el gobernador Rolando Figueroa, quien destacó que desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2025 la provincia bajó el stock de deuda de 1.267 millones de dólares a 877 millones, lo que equivale a 390 millones menos.

Durante este período, el gobierno provincial destinó 508 millones de dólares al pago de deuda, incluyendo intereses, amortización de capital y gastos asociados, y al mismo tiempo volcó más de 1.110 millones de dólares a obras públicas e infraestructura.

Superávit y reactivación de obras

Figueroa subrayó que este resultado fue posible gracias al ordenamiento de las cuentas públicas, lo que permitió pasar de una situación crítica a una provincia con superávit. “De una provincia quebrada, con un atraso en infraestructura de más de 4.000 millones de dólares, pasamos a tener una provincia en proceso de desendeudamiento y con obras en marcha. Ese superávit hoy se traduce en respuestas concretas para los neuquinos”, afirmó.

A agosto de 2025, cerca del 10% de los ingresos provinciales se destinó a inversiones en infraestructura. Más del 81% de los fondos provinieron de recursos propios, lo que redujo la dependencia de financiamiento externo o extraordinario.

Pactos de Gobernanza y regionalización

El plan de inversión se estructuró en torno a los Pactos de Gobernanza I y II, que involucraron a los municipios como protagonistas en la distribución de recursos. Esto permitió priorizar y reactivar obras estratégicas, dinamizando economías regionales que venían con fuerte atraso en materia de infraestructura.

El gobernador destacó que se renegociaron contratos, se reordenaron prioridades y se lanzaron nuevas licitaciones, con un criterio de “ordenar para distribuir” que aseguró una fuerte inyección de recursos en beneficio de la población.