La provincia del Neuquén fue reconocida por ofrecer las condiciones fiscales más competitivas del país, según un informe publicado por Argentina en Datos, que comparó los adelantos cobrados por las jurisdicciones provinciales en concepto de Ingresos Brutos.

De acuerdo con el relevamiento, Neuquén registra apenas 0,3 mes de cobro adelantado —equivalente a unos 9 días—, mientras que el promedio nacional asciende a 2,4 meses. Esto significa que las empresas y contribuyentes neuquinos pagan menos anticipos fiscales que en el resto del país, lo que mejora la liquidez y la previsibilidad financiera para las actividades económicas locales.

En el otro extremo del ranking, Misiones encabeza la lista de mayor presión, con 14,1 meses cobrados por adelantado, lo que marca una diferencia de casi catorce veces respecto de Neuquén.

Una política tributaria más equilibrada

El dato, destacan desde el informe, refleja una política fiscal orientada al acompañamiento del sector privado, evitando adelantos impositivos excesivos que, en muchos casos, se transforman en saldos a favor difíciles de recuperar.

Neuquén sostiene un esquema más equilibrado y previsible, que busca “cobrar solo lo que corresponde tributar” y evitar sobrecargar a las empresas con pagos adelantados que no se compensan en el corto plazo.

Esta política, señalan los analistas, favorece el desarrollo productivo y la inversión, especialmente en sectores estratégicos como la energía, los servicios, la construcción y el comercio, pilares de la economía provincial.

Competitividad y previsibilidad para el sector privado

El resultado del estudio posiciona a Neuquén como una de las jurisdicciones más competitivas en términos fiscales dentro del país. La estrategia tributaria provincial, basada en una administración eficiente y en la reducción de cargas innecesarias, contribuye a fortalecer el entramado económico local y a estimular la radicación de nuevas inversiones.

En un contexto nacional marcado por la presión impositiva y la complejidad administrativa, Neuquén aparece como una excepción, consolidando su perfil como una provincia con un entorno más favorable para el desarrollo empresarial.