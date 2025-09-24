El Gobierno de Neuquén presentó oficialmente los Juegos Regionales Neuquinos 2025, un programa que busca fomentar la práctica deportiva en niños, niñas y adolescentes de 12 a 16 años en toda la provincia. El lanzamiento tuvo lugar este martes en el renovado estadio Ruca Che, con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, la secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, María Fernanda Villone, y autoridades municipales.

Durante el acto, Figueroa destacó la importancia del deporte como parte de la identidad neuquina. “Hemos trazado una forma de vida y esa forma de vida también se palpa en el deporte”, expresó, al tiempo que remarcó el impulso a la infraestructura deportiva con la construcción y reparación de gimnasios y natatorios en distintas localidades.

Una inversión histórica para el deporte neuquino

La secretaria Villone detalló que el programa cuenta con una inversión de 500 millones de pesos, destinada a indumentaria, materiales, viajes y todo lo necesario para garantizar el desarrollo de las competencias en los municipios y comisiones de fomento. “En cada movimiento, en cada pase y en cada salto se construye algo más que un torneo, se construye neuquinidad”, afirmó.

Los 57 intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la provincia adhirieron a la iniciativa, que tendrá impacto directo en más de 4.000 jóvenes deportistas y, de manera indirecta, en cerca de 20.000 personas, contando familias, clubes y escuelas.

Competencias y alcance territorial

Los Juegos Regionales Neuquinos 2025 contemplan competencias en básquet, fútbol 11, futsal, vóley y tenis de mesa, en ramas femenina y masculina. La participación está destinada a representantes de escuelas, ONGs, clubes barriales y programas municipales, aunque no podrán competir deportistas federados a nivel provincial o nacional.

El esquema prevé tres instancias: etapa local, regional y una final provincial que se disputará a fines de 2025. Bajo el Plan de Regionalización del Gobierno provincial, la propuesta busca descentralizar las competencias, garantizar acceso equitativo y fortalecer la identidad cultural y deportiva en cada rincón de Neuquén.