Neuquén lanzó la licitación para construir la escuela primaria nº 361 en Villa La Angostura

La localidad de Villa La Angostura tendrá dos nuevas instituciones educativas, luego de que el Gobierno de Neuquén iniciara el proceso de licitación para la construcción del edificio de la Escuela Primaria Nº 361. Con un presupuesto oficial de 4.503 millones de pesos y un anticipo financiero del 20% para la empresa adjudicataria, la obra marca un paso clave en la mejora de la infraestructura escolar en la región cordillerana.

Actualmente, la Escuela Primaria Nº 361 cuenta con 76 estudiantes, pero no dispone de edificio propio. Desde su creación, hace más de una década, la comunidad educativa debió adaptarse a distintos espacios provisorios: funcionó en un Centro de Formación Profesional, en la planta de campamento local y, en la actualidad, dicta clases en un predio contiguo al Centro de Educación Física Nº 7.

Con esta licitación, la institución contará por primera vez con un edificio diseñado específicamente para la enseñanza, lo que permitirá mejorar las condiciones de aprendizaje y brindar mayor estabilidad a docentes y estudiantes.

Detalles de la licitación

Las ofertas se recibirán hasta el 25 de septiembre a las 11 en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas en Neuquén capital. Ese mismo día, a las 13, se procederá a la apertura de sobres en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, dando inicio al proceso de evaluación técnica y económica.

El plazo de ejecución previsto es de 450 días corridos y la modalidad de contratación será por ajuste alzado a precio global, lo que implica un monto fijo previamente establecido para la obra completa.

El nuevo edificio de la Escuela Primaria Nº 361 se levantará en un terreno ubicado entre las calles Cerro Bayo, Millaqueo, El Michay y Las Frambuesas, a pocos metros de la avenida principal Los Arrayanes (ruta 40). El predio ya cuenta con un gimnasio y un playón deportivo municipal, lo que permitirá conformar un parque educativo y polideportivo integral.

En el mismo sector se construirá la EPET Nº 28, ampliando la oferta educativa en distintos niveles y ramas de formación. Esta planificación conjunta busca transformar el área en un espacio de referencia para la educación y el deporte en Villa La Angostura.

Cómo será el nuevo edificio

El proyecto contempla 1.857 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en una sola planta, salvo la sala de máquinas que estará ubicada en planta alta. El diseño incluye siete aulas comunes, biblioteca, salas de informática, música y multipropósito, además de un salón de usos múltiples (SUM) para actividades físicas y recreativas.

También se prevén áreas de apoyo y servicios: sala de docentes, espacio pedagógico, dirección, vicedirección, secretaría, cocina, depósito de alimentos y grupos sanitarios para estudiantes y personal.