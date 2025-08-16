El Gobierno de la provincia de Neuquén presentó este jueves el programa “NQN Late”, una iniciativa destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años con residencia en la provincia, que apunta a visibilizar y promover talentos emergentes en disciplinas como música, freestyle, danza urbana, poesía, artes visuales y performance.

El programa, que será ejecutado por la Secretaría de Juventudes y Diversidad, contará con un presupuesto de 11 millones de pesos. Fue lanzado en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza; el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; la secretaria de Juventudes y Diversidad, Luz Blanco; y autoridades provinciales y municipales.

Chile presentó a Argentina un proyecto millonario para modernizar un paso fronterizo clave entre ambos países

El certamen constará de tres etapas: una postulación virtual, audiciones presenciales regionales y una final provincial. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 24 de agosto enviando un video de hasta dos minutos al correo nqnlate@neuquen.gov.ar. También deberán adjuntar sus datos personales, contacto y una foto del DNI actualizado. En caso de tratarse de grupos, se permitirá un máximo de cinco integrantes por equipo.

Los videos seleccionados serán publicados en la cuenta de Instagram @nqnlate. Entre el 25 y el 27 de agosto se habilitará una votación online para que el público pueda elegir a las propuestas más destacadas. El 28 de agosto se anunciarán los proyectos que avanzarán a la siguiente etapa.

La fase de audiciones presenciales se realizará en tres ciudades: el 31 de agosto en Plottier, el 7 de septiembre en San Martín de los Andes y el 13 de septiembre en Chos Malal. En cada sede se seleccionarán tres propuestas: primer, segundo y tercer puesto. Solo los primeros puestos accederán a la final, mientras que los segundos y terceros podrán participar como teloneros.

Un taxista golpeó a un chofer de Uber con una barra de hierro en el aeropuerto de Neuquén

La final se llevará a cabo el 21 de septiembre en Isla 32, en la ciudad de Neuquén. El proyecto ganador recibirá un premio de cinco millones de pesos. Los ganadores de las etapas regionales también recibirán dos millones de pesos cada uno.

Además de los premios económicos, quienes lleguen a las instancias finales tendrán la posibilidad de participar en festivales regionales, fiestas populares y recibirán asesoramiento profesional de gestores culturales y productores.

Durante el acto de lanzamiento, Corroza subrayó la importancia de que el programa llegue a toda la provincia. “Para eso, el trabajo articulado con los municipios, los delegados regionales y los diputados zonales será clave”, indicó.

Por su parte, la secretaria Luz Blanco remarcó que uno de los objetivos centrales es "identificar y visibilizar talentos que hasta ahora no han tenido la oportunidad de mostrarse". Afirmó que hay un gran potencial en los jóvenes neuquinos, especialmente en el ámbito de la cultura urbana.

Misterio en Neuquén: apareció una cruz gigante en el Parque de los Dinosaurios e investigan si se trata de un rito

La jornada de presentación incluyó la participación de artistas locales. La cantante neuquina Cami Canziani realizó un show en vivo y la artista Oriana Farizano pintó una obra durante el evento.

El programa también apunta a fomentar la participación juvenil, el pensamiento crítico y la diversidad cultural. Según detallaron desde la organización, la evaluación del jurado tendrá en cuenta la creatividad, el enfoque artístico y las trayectorias emergentes de los participantes.

La convocatoria ya está abierta y quienes cumplan con los requisitos podrán enviar su material hasta el 24 de agosto inclusive. Las novedades, resultados y fechas serán comunicadas a través de las redes sociales oficiales del programa.