Neuquén invierte más de $38 mil millones en un plan inédito de cuidado del agua y saneamiento

La provincia de Neuquén lleva adelante una política inédita en saneamiento y reúso de efluentes cloacales, con una inversión superior a 38 mil millones de pesos. La decisión estratégica busca consolidar al saneamiento como pilar del desarrollo, la salud pública y el cuidado ambiental.

A diferencia de otros distritos, Neuquén se destaca porque el 70% de sus municipios cuenta con sistema de cloacas, uno de los índices más altos del país. Este avance constituye una política de Estado sostenida, que anticipa el crecimiento poblacional y económico y lo acompaña con infraestructura.

El plan contempla la reactivación y mejora de más de 30 plantas de tratamiento existentes, con el fin de que operen en condiciones óptimas. Además, impulsa proyectos de reúso productivo que incluyen riego forestal, áreas verdes y aplicaciones industriales.

La estrategia busca reemplazar el esquema tradicional de vertido directo a los ríos por un modelo de aprovechamiento sustentable, reduciendo al mínimo los volúmenes de vuelco y asegurando la calidad del tratamiento de aguas residuales.

Obras en marcha y proyectos licitados

Actualmente, se ejecutan trabajos en Caviahue, Huinganco, Zapala y Neuquén capital. También están en proceso de licitación proyectos en Chos Malal y Tricao Malal, mientras que próximamente se iniciarán en Junín de los Andes, Cutral Co, Plaza Huincul, Villa La Angostura y El Huecú.

Además, el gobierno provincial garantizó la continuidad de ocho obras que habían sido abandonadas por el ENOHSA, con una inversión adicional de 24.200 millones de pesos.

La Legislatura neuquina analiza un proyecto de Ley de vertido, que establecerá los cimientos legales para la implementación de proyectos de reúso en cada planta. El objetivo es disminuir significativamente los vertidos a cuerpos de agua hacia 2030.

Obras clave de agua potable y drenaje

El plan hídrico provincial incluye también la ampliación de la planta Mari Menuco, fundamental para abastecer a la región Confluencia. En paralelo, se invierten 12 mil millones de pesos en el canal de calle Crouzeilles, que permitirá mejorar el drenaje pluvial en Plottier y Senillosa.

Asimismo, se destinaron 305 millones de pesos para optimizar sistemas de riego y drenaje en 28 localidades, potenciando el desarrollo productivo. El Fondo Hídrico Provincial financiará la adquisición de nuevas maquinarias por 500 millones de pesos.