Neuquén invierte 48 millones en salas teatrales independientes: cuáles son las beneficiadas

El gobierno de Neuquén concretó este lunes la entrega de 48 millones de pesos en aportes no reintegrables destinados a seis salas teatrales independientes de la provincia. El anuncio se formalizó durante un acto en el Cine Teatro Español, donde referentes culturales y autoridades provinciales firmaron los convenios que garantizan la asistencia.

Los espacios beneficiados son La Conrado Centro Cultural, Ámbito Histrión, El Arrimadero Teatro, Deriva Teatro y TE.NE.AS, todos de Neuquén capital, además de Espacio Trama, ubicado en San Martín de los Andes.

Aportes de 8 millones por sala

Cada una de las salas recibirá 8 millones de pesos para afrontar gastos de funcionamiento, mantenimiento administrativo y artístico. El objetivo es consolidar el rol de estos espacios dentro del ecosistema cultural provincial y garantizar la programación de actividades dirigidas a distintos públicos, especialmente a niños y jóvenes.

La ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, destacó el acompañamiento político que hizo posible esta inversión: «Trabajar en cultura no ha sido fácil en estos tiempos. Desde Neuquén hemos hecho fuerza para cuidar los derechos y todo lo conquistado en materia cultural, aun cuando no hubo acompañamiento a nivel nacional».

Por su parte, la secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, María Fernanda Villone, subrayó que estos fondos son una inversión en identidad cultural y una manera de sostener a los espacios que generan comunidad y oportunidades.

Convenios con compromiso de participación

Los convenios estipulan que las salas beneficiarias deberán participar activamente en actividades culturales organizadas por la subsecretaría de Cultura, cediendo sus espacios cuando sea necesario y colaborando en la difusión institucional.

Además, solo accedieron al aporte aquellas salas inscriptas en el Registro Nacional del Teatro Independiente, creado por la Ley Nacional del Teatro 24.800, que reconoce a estos espacios por su relevancia en la producción y circulación artística, con foco en propuestas para infancias y juventudes.