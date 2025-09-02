El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció una obra largamente reclamada por los habitantes y empresas de la zona hidrocarburífera: la construcción del puente sobre el arroyo Carranza, en la ruta provincial 5, entre Añelo y Rincón de los Sauces. La infraestructura permitirá evitar que la localidad quede aislada cada vez que se producen lluvias intensas que interrumpen el tránsito.

El anuncio se realizó en Rincón de los Sauces, acompañado por la intendenta Norma Sepúlveda, donde también se confirmó la ejecución de la tercera etapa de los colectores pluvioaluvionales, fundamentales para mitigar inundaciones urbanas.

Una obra esperada por décadas

El arroyo Carranza es uno de los cauces aluvionales más importantes de la cuenca del Bajo Añelo y, ante grandes precipitaciones, provoca cortes en la ruta 5 que afectan tanto a los vecinos como a la industria petrolera. Aunque en el pasado se realizaron diversas intervenciones, ninguna logró resolver de manera definitiva el problema.

En noviembre de 2024, la subsecretaría de Recursos Hídricos realizó un estudio hidráulico integral de la cuenca que confirmó la necesidad de ejecutar un puente de gran magnitud. El proyecto fue elaborado con la participación de la Dirección Provincial de Vialidad.

Detalles del proyecto

El plan incluye un puente de hormigón armado de 120 metros, dos alcantarillas en el badén sur para evacuar agua acumulada, la repavimentación de 1.417 metros de ruta, enripiado de banquinas, señalización vertical y demarcación horizontal, además de 1.400 metros de barandas metálicas de contención.

El presupuesto total asciende a 9.000 millones de pesos (a valores de julio de 2025) y el plazo de ejecución será de 690 días. En el momento de mayor actividad se prevé la participación de unos 30 operarios.

Colectores pluviales para Rincón

Junto con el puente, el gobierno neuquino avanzará en la tercera etapa de los colectores pluvioaluvionales, con una inversión de más de 6 millones de dólares. El objetivo es ampliar la capacidad de evacuación de los escurrimientos provenientes del sur y centro de la ciudad hasta el río Colorado, disminuyendo el riesgo de inundaciones y anegamientos.

El plazo de ejecución se estima en 630 días corridos y beneficiará a toda la población de Rincón de los Sauces, que en los últimos años ha enfrentado episodios recurrentes de acumulación de agua durante tormentas.

Impacto regional

El gobernador Figueroa sostuvo que se trata de una inversión realizada “por todos los neuquinos para fortalecer la conectividad de una ciudad que tendrá un gran crecimiento en los próximos años”. En tanto, la intendenta Sepúlveda destacó que se trata de “pedidos históricos” y valoró que “esta vez no se trata de promesas, sino de licitaciones con financiamiento asegurado”.

Además del puente y los colectores, Figueroa recordó que ya finalizó la repavimentación de la ruta 5 y que están en marcha los procesos licitatorios para completar la ruta 6, con repavimentación de 54 kilómetros y finalización de otros 24. También se avanza con obras clave como la EPET 16, muy demandada por la comunidad.