El Gobierno de la Provincia de Neuquén lanzó tres nuevas licitaciones públicas destinadas a la compra de materiales para obras viales. La inversión total supera los 2.017 millones de pesos y permitirá avanzar en el plan de pavimentación de 600 kilómetros de rutas que impulsa el gobernador Rolando Figueroa.

El mandatario destacó que se trata de “obras históricas, que los neuquinos esperamos desde hace años”, y remarcó que, a pesar de las dificultades económicas, el Ejecutivo provincial decidió priorizar el desarrollo de la infraestructura vial para mejorar la seguridad y la transitabilidad en los caminos.

Detalles de las licitaciones

Licitación Pública Nº 129/25: Con un presupuesto de $1.283.440.000, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) adquirirá asfalto EM1, emulsión de corte rápido y asfalto CA 30. Estos insumos se destinarán a cuatro rutas en ejecución: ruta 7: une Confluencia con Vaca Muerta; ruta 46: 22 km entre el arroyo Coloco y la ruta 24, incluyendo la cuesta del Rahue; ruta 21: tramo desde Loncopué hasta el arroyo Hualcupén; ruta 61: camino al lago Huechulafquén, en el Parque Nacional Lanín.

Licitación Pública Nº 130/25: prevista para la compra de caños para alcantarillas y bandas de unión, con un presupuesto de $288.065.000.

Licitación Pública Nº 131/25: permitirá adquirir defensas metálicas, postes y alas terminales, con un presupuesto de $445.635.000.

Los pliegos y condiciones ya se encuentran disponibles en el sitio oficial de la provincia (www.codi.neuquen.gob.ar), donde también se detallan los plazos y requisitos de presentación de ofertas.

Desarrollo con mirada provincial

En un escenario nacional marcado por la retracción de la obra pública, Neuquén sostiene un modelo propio de inversión que apuesta a obras de infraestructura vial como motor de crecimiento. El gobierno provincial considera que estas mejoras contribuirán al desarrollo territorial equilibrado, potenciando actividades como el turismo y la industria hidrocarburífera, claves para la economía local.