El Hospital Provincial Neuquén Dr. Castro Rendón sumará una de las obras más importantes del año para el sistema sanitario de la provincia. La Secretaría de Obras Públicas lanzó la licitación pública para la ampliación y refacción del Servicio de Nefrología, un proyecto que busca mejorar la atención de pacientes renales en toda la región.

La inversión prevista asciende a $2.985.104.120, cifra que refleja la magnitud de la obra y su relevancia dentro de la estrategia provincial para modernizar la infraestructura hospitalaria. El plazo de ejecución será de 365 días corridos, con la intención de completar la totalidad de los trabajos en un año.

Plazos y detalles del proceso licitatorio

Las empresas interesadas en participar del concurso tienen tiempo hasta el lunes 22 de septiembre a las 11 para presentar sus propuestas en la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en La Rioja 229, piso 10, Neuquén capital.

Ese mismo día, a las 13 horas, se llevará a cabo la apertura pública de sobres en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, en la intersección de Roca y La Rioja. Allí se conocerán las ofertas y comenzará la etapa de evaluación técnica y económica que definirá la adjudicación.

Un hospital clave para la Patagonia

El Castro Rendón es el principal hospital público de Neuquén y funciona como centro de referencia regional en diversas especialidades médicas. En particular, el servicio de nefrología cumple un rol estratégico para la atención de pacientes con enfermedades renales que requieren diálisis, tratamientos específicos y controles permanentes.

La ampliación proyectada permitirá incrementar la capacidad de atención, modernizar las instalaciones y garantizar mejores condiciones para pacientes y equipos médicos. Además, la obra está pensada para dar respuesta a la creciente demanda de la provincia y de otras localidades patagónicas que dependen del sistema sanitario neuquino.