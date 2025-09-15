El Gobierno de la Provincia del Neuquén confirmó que convocará a los gremios estatales a la negociación paritaria correspondiente a 2026. El llamado se hará con la antelación suficiente para otorgar previsibilidad tanto a los trabajadores como al equipo económico encargado de planificar las cuentas públicas.

Antecedentes y marco institucional

La decisión sigue la línea de lo implementado en 2024, cuando el gobernador Rolando Figueroa reunió anticipadamente a las asociaciones sindicales y cerró acuerdos salariales antes de presentar el Presupuesto 2025 en la Legislatura. Este procedimiento permitió dar mayor certidumbre al debate presupuestario.

La Constitución provincial establece que el proyecto de Presupuesto debe ser remitido al Poder Legislativo antes de fin de octubre. Sin embargo, este año el mes coincide con un proceso electoral nacional, por lo que la provincia optó por trasladar la convocatoria gremial a una fecha posterior, con el objetivo de resguardar la institucionalidad y evitar que la discusión salarial quede atravesada por la coyuntura política.

Por 24 horas, cerrarán todos los supermercados, hipermercados y comercios del país: cuándo será

Fecha de convocatoria y gremios invitados

La paritaria se pondrá en marcha a partir del 27 de octubre, un día después de las elecciones en las que se elegirán senadores y diputados nacionales. Durante esa semana, el Ministerio de Gobierno cursará la convocatoria a las conducciones de los principales gremios:

Asociación Trabajadores del Estado (ATE)

Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN)

Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)

Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP)

El anuncio se conoció en paralelo al pago de la segunda cuota de la asignación por ropa de trabajo 2025, beneficio acordado en la paritaria de 2024. Este alcanza a todos los sectores de la administración pública provincial, incluida la Policía, con excepción de los docentes y de quienes reciben directamente la indumentaria correspondiente.