Neuquén impulsa a jóvenes emprendedores con créditos accesibles y acompañamiento

Con el objetivo de acompañar e impulsar a las juventudes emprendedoras de la provincia, cinco jóvenes de la ciudad de Neuquén firmaron nuevos contratos de mutuo que les permitirán acceder a créditos de tres millones de pesos cada uno.

La iniciativa se concretó en el marco del programa Neuquén Financia, dentro del subprograma “Línea de Inclusión Financiera para Juventudes y Diversidades”, que se lleva adelante con el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP) como agente financiero y el acompañamiento técnico de la Secretaría de Juventudes y Diversidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres.

Acompañamiento a proyectos juveniles

En la asignación de los créditos participó la secretaria de Juventudes y Diversidad, Luz Blanco, quien remarcó que la gestión provincial busca generar valor en cada una de las siete regiones.

“Buscamos acompañar a todas las juventudes que tienen ganas de salir adelante, que quieren potenciar un proyecto, que quieren arrancar con una idea nueva y así puedan cumplir sus sueños”, expresó.

Agregó que el Estado está presente para fortalecer la autonomía económica: “Se trata de poder abrirles las puertas con oportunidades para que puedan crecer en lo que les gusta”.

La línea de créditos cuenta con condiciones crediticias beneficiosas, como una tasa de interés variable y promocional, lo que facilita la devolución de los montos asignados. El objetivo es que los jóvenes puedan adquirir equipamiento e insumos sin que el financiamiento se convierta en una barrera para el desarrollo de sus proyectos.

Los emprendimientos financiados

Los cinco proyectos beneficiados se orientan a diferentes rubros: