El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) confirmó que accederá a $12.431.200.782 en fondos no reintegrables, destinados a un plan estratégico de obras de infraestructura eléctrica. El beneficio se concretó tras la firma del acta acuerdo del Régimen Especial de Créditos junto a la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación.

La posibilidad de acceder a este crédito se alcanzó gracias a la regularización de todas las transacciones con CAMMESA durante 2024 y hasta marzo de 2025, cumpliendo en tiempo y forma con los compromisos de pago. Este orden financiero permitió al EPEN gestionar los fondos que ahora serán invertidos en el fortalecimiento del sistema eléctrico neuquino.

Obras estratégicas en la provincia

Los recursos serán aplicados a la recuperación de la capacidad de transmisión en líneas críticas y estaciones transformadoras, con el objetivo de:

Mejorar la calidad del servicio eléctrico.

Fortalecer la red de transporte y distribución.

Reducir pérdidas en el sistema.

De esta manera, se busca garantizar un suministro confiable que acompañe el crecimiento social y productivo de la provincia.

La firma del convenio contó con la presencia del subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Damián Eduardo Sanfilippo, el presidente del directorio del EPEN, Mario Daniel Moya, y el director por los trabajadores, Mario Chiappe. Además, el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, acompañaron las gestiones realizadas en Buenos Aires.