Neuquén entregó 290 notebooks a estudiantes del Programa de Becas Gregorio Álvarez

El Programa Provincial de Becas Gregorio Álvarez, considerado único en su tipo en Latinoamérica, sigue llegando a cada rincón de Neuquén. Este viernes, 290 estudiantes del nivel Superior recibieron notebooks en una nueva entrega que se realizó en dos localidades de la región del Pehuén: Zapala y Aluminé.

La entrega de los equipos tiene como objetivo igualar las condiciones de acceso a la educación, especialmente para jóvenes que cursan profesorados, carreras técnicas y estudios a distancia.

Entregas en Zapala y Aluminé

En Zapala se distribuyeron 230 computadoras en un acto encabezado por el gobernador Rolando Figueroa. Por su parte, en Aluminé la ministra de Educación Soledad Martínez y la coordinadora de Políticas Socioeducativas y Equidad del Ministerio, Amalín Temi, entregaron otras 60 notebooks a estudiantes de distintas carreras.

Durante su intervención en Aluminé, la ministra Martínez destacó que el programa “nos permite recuperar la política con mayúsculas”, asociando el hecho a la importancia de recuperar la confianza en el Estado provincial.

Los beneficiarios fueron estudiantes del Instituto de Formación Docente N.º 18, recientemente creado, y de las carreras de Lengua y Literatura, Educación Primaria, Enfermería y otras que se cursan a distancia.

Aporte de empresas y organismos

El programa se fortalece con el aporte de compañías hidrocarburíferas que operan en Vaca Muerta, el Banco Provincia del Neuquén, Fiduciaria Neuquina, la Cámara de Empresarios Neuquinos y el Colegio de Ingenieros, lo que permite sostener la entrega de equipamiento en toda la provincia.

Temi recordó que estos equipos se suman a los 40 notebooks entregados en julio en el espacio DUAM, durante el Encuentro Provincial de Becarios y Becarias, consolidando el alcance del programa.

El acto de entrega en Aluminé contó con la presencia del intendente Diego Victoria, la directora del Distrito Regional XI, Flavia Cuiñas, y el equipo provincial de Becas Gregorio Álvarez, junto a la referente local del programa.