La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que el comienzo de la semana en Neuquén se presentará con tiempo bueno, soleado, viento calmo y ascenso de la temperatura. Estas condiciones, propias de un clima primaveral anticipado, se mantendrán hasta el jueves. Sin embargo, se prevé un nuevo ingreso de aire húmedo y frío, lo que generará inestabilidad, lluvias, tormentas y nevadas débiles en zonas cordilleranas.

Pronóstico para la capital

En Neuquén capital, el clima estará mayormente cubierto, con una temperatura máxima de 23 °C y vientos del sudoeste que alcanzarán ráfagas de 17 km/h. Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una mínima de 3 °C y vientos más intensos desde el sudeste, con ráfagas de hasta 28 km/h.

Tiempo en el interior provincial

En Zapala, se espera cielo nublado con una máxima de 19 °C y ráfagas de hasta 16 km/h. Hacia la noche, el cielo seguirá cubierto con una mínima de 9 °C y vientos del noroeste que llegarán a 28 km/h.

En San Martín de los Andes, el día será parcialmente nublado, con una máxima de 9 °C y ráfagas de 17 km/h. Por la noche, el cielo estará cubierto con una mínima de 4 °C y vientos del sur con ráfagas de 8 km/h.

En Villa La Angostura, el pronóstico indica cielo nublado y una máxima de 8 °C, con vientos leves del noroeste de 7 km/h. Durante la noche, continuará la nubosidad, con una mínima de 3 °C y vientos del sudeste de hasta 6 km/h.

Por su parte, en Chos Malal la jornada comenzará con cielo nublado, una máxima de 18 °C y ráfagas de 15 km/h. Durante la noche, se espera cielo cubierto con una mínima de 7 °C y vientos del sudeste de hasta 8 km/h.

El cambio hacia el jueves

Aunque los primeros días de la semana estarán dominados por cielos soleados y temperaturas agradables, la situación cambiará hacia el jueves con el ingreso de un frente frío. Este fenómeno provocará lluvias, tormentas y nevadas en la cordillera, marcando el final del período primaveral en la región.