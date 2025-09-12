La ciudad de Neuquén celebra este viernes 12 de septiembre su 121.º aniversario y, con motivo de la fecha, se dispuso asueto para los empleados municipales. Esto significa que no habrá atención en las dependencias del Ejecutivo local, aunque los servicios esenciales funcionarán con normalidad.

Servicios durante el aniversario

Desde el Municipio informaron que la recolección de residuos no sufrirá modificaciones, al igual que el servicio de colectivos urbanos, que cumplirá con sus recorridos habituales. También se confirmó que el estacionamiento medido continuará vigente y se cobrará de manera normal, sin cambios en las tarifas ni en los horarios.

De esta manera, los vecinos podrán realizar sus actividades cotidianas sin alteraciones en estos servicios. La única excepción será la atención administrativa municipal, que permanecerá cerrada durante toda la jornada.

El desfile por el 121.º aniversario

La celebración principal tendrá lugar este sábado 13 de septiembre, con un desfile cívico militar que se desarrollará sobre la calle Obrero Argentino, entre Chocón y Boerr.

El evento comenzará a las 14 horas y se extenderá hasta aproximadamente las 18 horas, con la participación de más de 100 agrupaciones locales. Estarán presentes clubes deportivos, equipos municipales, instituciones educativas y las fuerzas armadas y de seguridad con asiento en la región.