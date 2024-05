Neuquén se enfrenta a una semana de bajas temperaturas que culminará en un fin de semana inestable. Mientras la lluvia ya se hizo presente en la capital, la expectativa gira en torno a la posibilidad de nevadas el próximo sábado y domingo. Sin embargo, las predicciones meteorológicas no son unánimes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) proporcionaron datos divergentes sobre las condiciones climáticas para los próximos días. Según el SMN, Neuquén capital podría experimentar "lluvias y nevadas" durante la madrugada y mañana del sábado, con una probabilidad del 10-40%. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4 grados y una máxima de 9. Para el domingo, el SMN mantiene un pronóstico similar, con lluvias y nevadas por la madrugada y la mañana, y una ligera disminución de la temperatura, que se situará entre los 2 y 7 grados.

Una semana marcada por la inestabilidad en Neuquén

Por otro lado, la AIC presenta un panorama ligeramente distinto. Fernando Frassetto, meteorólogo de la AIC, comentó que sus datos no indican la caída de nieve en la zona de la Confluencia, que incluye Neuquén capital. No obstante, Frassetto no descartó la posibilidad de neviscas en áreas cercanas como Piedra del Águila y Zapala. "Hará mucho frío en toda la provincia a partir del viernes", afirmó, destacando la inminente llegada de temperaturas extremadamente bajas.

La semana inició con lluvias en Neuquén capital y continuará con temperaturas bajo cero, aumentando la incertidumbre sobre el clima del fin de semana. La síntesis meteorológica de la AIC para el martes 21 de mayo mencionó un cielo mayormente despejado para los valles y mesetas, con tiempo bueno pero un notable descenso de la temperatura y probabilidad de heladas. En la zona de los lagos se esperan lluvias y nevadas débiles, mejorando hacia el día siguiente. El norte de la provincia verá un tiempo bueno con nubosidad variable.