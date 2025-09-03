La AIC confirmó que el clima en Neuquén y la Patagonia estará marcado esta semana por el ingreso de aire polar con altas presiones, lo que generará frío extremo, períodos de inestabilidad, nevadas en zona cordillerana y fuertes heladas.

En la capital provincial, la jornada del miércoles se presenta con cielo cubierto y viento del sudoeste de hasta 56 km/h. La máxima alcanzará los 11 °C, mientras que por la noche, con cielo despejado, la mínima descenderá hasta -6 °C.

Clima en el interior neuquino

En Zapala, el cielo estará parcialmente nublado con máxima de 7 °C y mínima de -7 °C. El viento soplará desde el sudoeste con ráfagas de hasta 55 km/h.

En San Martín de los Andes, se esperan nevadas débiles durante la jornada. La máxima será de 0 °C, con viento del oeste que podría alcanzar los 57 km/h. Por la noche, continuarán las nevadas leves con una mínima de -5 °C.

En Villa La Angostura, el día se presentará con cielo cubierto y nevadas débiles. Las temperaturas oscilarán entre 0 °C y -4 °C, con ráfagas de viento desde el oeste de hasta 36 km/h.

En Chos Malal, en cambio, el clima será más estable con cielo despejado durante el día. La máxima llegará a 8 °C y la mínima nocturna descenderá hasta -6 °C, con vientos del este de 30 km/h.