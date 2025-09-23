El aire frío continuará presente en la región este martes 23 de septiembre, acompañado de períodos de inestabilidad y vientos moderados, según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Las condiciones afectarán tanto al valle de Neuquén como a localidades del interior y la zona cordillerana, con variaciones en las temperaturas máximas y mínimas.

Neuquén capital

En la ciudad capital se espera una máxima de 14 °C, con cielo cubierto y vientos del este que alcanzarán ráfagas de 31 km/h. Por la noche se mantendrá el cielo cubierto, la temperatura descenderá a 1 °C y los vientos se intensificarán con ráfagas que podrían llegar a los 41 km/h, siempre del sector este.

Zapala

Zapala registrará condiciones similares, con cielo nublado durante el día y una máxima de 13 °C. Los vientos del noreste soplarán con ráfagas de hasta 23 km/h. Por la noche, el cielo seguirá cubierto, la mínima será de 7 °C y los vientos se intensificarán hasta alcanzar ráfagas de 41 km/h. Además, la presión atmosférica ascenderá de 1.018 hPa a 1.025 hPa, un dato que muestra la influencia de un sistema de aire frío en la zona.

San Martín de los Andes

En la cordillera, el clima se mantendrá frío. San Martín de los Andes tendrá un martes nublado, con una máxima de apenas 8 °C y vientos del sudoeste con ráfagas de 12 km/h. Por la noche, se espera cielo cubierto, una mínima de 1 °C y vientos del sudeste con ráfagas de 9 km/h.

Villa La Angostura

En Villa La Angostura se prevé un martes con cielo nublado durante toda la jornada. La máxima será de 8 °C, con vientos del sudoeste que alcanzarán ráfagas de 9 km/h. Hacia la noche persistirá el cielo cubierto, con una mínima de 6 °C y vientos del sudeste con ráfagas de 7 km/h.

Chos Malal

Por último, en Chos Malal la jornada comenzará con cielo mayormente cubierto, una máxima de 14 °C y vientos del sudoeste que alcanzarán ráfagas de 21 km/h. Durante la noche, el cielo seguirá cubierto, la mínima será de 6 °C y los vientos rotarán al sudeste, con ráfagas de hasta 11 km/h.