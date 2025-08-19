Neuquén sumará en los próximos días 107 nuevos médicos residentes que aprobaron el examen de ingreso y se incorporarán a hospitales de toda la provincia. La noticia marca un paso clave en la consolidación del sistema sanitario provincial, que además logró una retención récord del 95 % de los profesionales que egresan este año.

De los 77 residentes que finalizan su formación el 29 de agosto, 73 decidieron permanecer en el sistema público neuquino. Solo cuatro tomaron otro camino: tres continuarán su especialización en otras provincias y uno eligió el sector privado. Este dato contrasta con lo que ocurre en otras jurisdicciones del país, donde la fuga de profesionales de la salud es un problema creciente.

Un modelo provincial que se fortalece

El ministro de Salud, Martín Regueiro, explicó que Neuquén sostiene un esquema propio de formación de especialistas que le permite mantener la calidad del recurso humano en salud. A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, la provincia cuenta con su Ley de Residencias, que incorporó mejoras económicas y laborales para los médicos en formación.

Chile presentó a Argentina un proyecto millonario para modernizar un paso fronterizo clave entre ambos países

“Las residencias son una formación de posgrado que garantiza mayor y mejor calidad de herramientas para los profesionales. En nuestra provincia, además de aumentar la cantidad de ingresantes, la mayoría se queda a trabajar aquí, lo cual refuerza al sistema de salud”, destacó Regueiro.

Crecimiento en números

Los datos marcan una mejora significativa respecto a años anteriores. En 2023 se cubrió el 41 % de los cupos disponibles para residencias médicas, mientras que en 2025 esa cifra creció al 71 %. El incremento refleja tanto la decisión provincial de reforzar la formación como el interés de los jóvenes profesionales en desarrollarse en Neuquén.

Además, la Ley de Residentes, puesta en marcha este año, permitió mejorar las condiciones de trabajo. Entre los beneficios se destacan ajustes en la carga horaria, guardias reguladas y un aumento salarial que se tradujo en una mejor valoración de la formación en territorio neuquino.

Una ola polar avanza sobre Neuquén y Río Negro: se esperan intensas nevadas y temperaturas extremas

Un contexto nacional complejo

El avance local se da en paralelo al anuncio del Gobierno Nacional de eliminar el examen único de residencias a partir de 2026. Si bien esta decisión no impacta de forma directa en el financiamiento del sistema neuquino, sí genera complicaciones en aquellas especialidades que no se dictan en la provincia y dependen de hospitales nacionales, como el Garrahan.

“Ese desfinanciamiento nacional puede reducir la formación de especialidades críticas que luego terminan siendo necesarias en Neuquén”, advirtió el ministro.