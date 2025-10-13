El arranque de la semana en Neuquén estará condicionado por el viento y las variaciones térmicas, según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Si bien se espera buen tiempo, con cielos mayormente despejados y tardes cálidas, el viento será una constante en buena parte del territorio provincial.

El fenómeno afectará principalmente a la zona centro y norte, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h en algunos sectores. La amplitud térmica marcará el contraste entre las mañanas frías y las tardes templadas o cálidas, un patrón típico de la primavera patagónica.

Neuquén capital: viento y cielo cubierto

En la capital provincial, el lunes se presentará con cielo cubierto durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre 4 °C de mínima y 23 °C de máxima, acompañadas por vientos del sudoeste de hasta 43 km/h.

A pesar del viento, la jornada será agradable durante la tarde, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución en rutas y zonas descampadas por las ráfagas previstas.

Añelo: leve ascenso térmico y viento sostenido

En la localidad de Añelo, corazón de la actividad petrolera, el clima también mostrará cielo mayormente cubierto. La temperatura máxima será de 24 °C y la mínima alcanzará 5 °C, con vientos del sudoeste a unos 38 km/h.

El incremento de temperatura respecto de días anteriores traerá un respiro tras las jornadas más frías, aunque el viento puede complicar las tareas al aire libre en el área de Vaca Muerta.

Zapala: cielo cubierto y viento moderado

La zona centro de la provincia tendrá un día nublado y fresco. En Zapala, el termómetro marcará una máxima de 19 °C y mínima de 8 °C, con vientos del oeste y noroeste que alcanzarán los 23 km/h. El cielo permanecerá cubierto durante toda la jornada, sin previsión de lluvias.

San Martín de los Andes: amplitud térmica y frío nocturno

El clima cordillerano presentará mayores contrastes. En San Martín de los Andes, el lunes comenzará con cielo parcialmente nublado y se cubrirá hacia la noche. Se espera una máxima de 9 °C y una mínima de -4 °C, lo que generará una amplitud térmica importante.

Las bajas temperaturas nocturnas obligarán a mantener precaución por heladas en zonas altas y caminos rurales.

Villa La Angostura: frío y cielo cubierto

En Villa La Angostura, el día será frío y mayormente nublado. La máxima apenas alcanzará los 8 °C, mientras que la mínima descenderá a -3 °C. Los vientos, provenientes del noroeste, serán leves, lo que ayudará a mantener la sensación térmica estable durante el día.

Chos Malal: jornada templada con cielo variable

En el norte neuquino, Chos Malal vivirá un lunes templado, con cielo parcialmente nublado durante el día y cubierto por la noche. Las temperaturas irán de 10 °C de mínima a 20 °C de máxima, en una jornada sin viento intenso y con condiciones agradables.