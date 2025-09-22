La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que el lunes 22 de septiembre marcará un cambio en las condiciones del tiempo en la región. Tras jornadas más frías, el clima se alineará con la expectativa propia de la primavera: ascenderán las temperaturas y se esperan días calurosos hasta el viernes.

En Neuquén capital, el cielo estará mayormente despejado con una temperatura máxima de 17 °C. Sin embargo, la jornada no será completamente calma, ya que habrá vientos intensos del sudoeste con ráfagas de hasta 62 km/h. Por la noche, el cielo se cubrirá y la temperatura descenderá hasta los 0 °C, acompañada de ráfagas que alcanzarán los 31 km/h.

Pronóstico para el centro de la provincia

En Zapala, el lunes se presentará con cielo nublado y una máxima de 12 °C, acompañada de vientos del oeste con ráfagas de 13 km/h. Hacia la noche, persistirá el cielo cubierto, con una mínima de 7 °C y vientos más suaves desde el este, con ráfagas de 10 km/h.

En Chos Malal, el inicio de la semana tendrá cielo mayormente cubierto y una máxima de 12 °C, con vientos del noroeste que alcanzarán ráfagas de 18 km/h. Por la noche, se mantendrá el cielo cubierto, aunque con un dato llamativo: la mínima se ubicará en 14 °C, junto con ráfagas de viento del sudoeste que alcanzarán los 36 km/h.

Frío y nevadas en la cordillera

La situación será distinta en las ciudades cordilleranas, donde predominarán el frío y las precipitaciones en forma de nieve.

En San Martín de los Andes, la jornada comenzará nublada con una máxima de apenas 3 °C y vientos del oeste con ráfagas de 25 km/h. Por la noche, el cielo estará cubierto, con mínima de 0 °C y ráfagas del sureste de 15 km/h.

En Villa La Angostura, se esperan nevadas débiles durante el día junto con cielo nublado y una máxima de 4 °C. El viento soplará del sudoeste con ráfagas de hasta 23 km/h. Durante la noche, persistirá el cielo nublado y se registrará una mínima de -1 °C, con vientos más leves del noroeste de hasta 7 km/h.