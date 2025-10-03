Neuquén apuesta a la computación cuántica y busca ser referente regional en innovación

Neuquén avanza en un camino que trasciende su tradicional perfil energético. Con el objetivo de diversificar la matriz productiva y abrir espacio a nuevas industrias basadas en el conocimiento, el ministro de Planificación, Innovación y Modernización, Rubén Etcheverry, se reunió con el emprendedor argentino Facundo Díaz, fundador de la startup /q99 y referente global en computación cuántica.

“El desafío es que la provincia pueda ser protagonista en esta transformación”, sostuvo Etcheverry, al destacar la necesidad de integrar empresas de base tecnológica con el ecosistema local.

De Vaca Muerta a la nube

Durante la reunión, Díaz resaltó que, así como Vaca Muerta transformó la matriz energética argentina, el próximo salto puede estar en el desarrollo de la computación cuántica, con potencial para impactar en sectores como el diseño de materiales, la seguridad digital, la industria farmacéutica y la optimización de cadenas logísticas.

La computación cuántica, que utiliza qubits capaces de operar en múltiples estados simultáneamente, promete ser la base de la próxima revolución tecnológica. En un contexto donde Estados Unidos, Europa y Asia invierten miles de millones en infraestructura cuántica, Latinoamérica carece aún de un polo de referencia, lo que abre una oportunidad estratégica para Neuquén y la Patagonia.

/q99: innovación con sello argentino

La empresa /q99 fue reconocida en el Quantum World Congress como una de las siete más avanzadas del mundo en la convergencia de inteligencia artificial y computación cuántica. Su modelo busca transformar a las organizaciones en entidades hiperinteligentes mediante la integración de big data, algoritmos cuánticos e inteligencia artificial.

“La Patagonia tiene condiciones únicas para convertirse en un espacio donde la ciencia, la industria y la tecnología se encuentren. El talento argentino puede proyectar una nueva etapa de innovación para toda Latinoamérica”, explicó Díaz.

Una visión estratégica para la región

El proyecto plantea aprovechar las ventajas climáticas, geopolíticas y científicas de la región, sumando tecnología de frontera a las industrias existentes. En el caso del sector hidrocarburífero, se evalúan aplicaciones de IA y cómputo cuántico para optimizar la explotación de pozos, simular yacimientos y reducir impactos ambientales.

El mercado global de la computación cuántica podría superar los 100.000 millones de dólares hacia 2040.