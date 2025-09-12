Neuquén amplía la infraestructura universitaria en el Alto Neuquén con nuevas aulas en Andacollo

La expansión universitaria en el norte neuquino suma un nuevo capítulo con la firma de un convenio de colaboración entre la Corporación Minera del Neuquén (Cormine SEP) y el Centro Regional Universitario Zapala (Creuza), dependiente de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

El acuerdo, rubricado por el presidente de Cormine, Mariano Brillo, y la decana del Creuza, Graciela Bianchini, permitirá reutilizar instalaciones en la ciudad de Andacollo para transformarlas en aulas y espacios de formación.

Un proyecto que fortalece la presencia universitaria

El inmueble cedido se encuentra en Arroyo Atreuco 91 y fue utilizado previamente por la empresa minera. Se trata de un espacio tipo quincho, con cocina y baño, lo que facilitará su adaptación a actividades académicas, talleres y clases presenciales.

La UNCo será responsable de las obras de readecuación, con el acompañamiento de equipos técnicos que evaluarán las necesidades de los estudiantes de la región.

Este nuevo espacio se suma al edificio recientemente inaugurado en Chos Malal, sede central del norte neuquino, de la cual dependen dos subsedes: una en Andacollo y otra en Buta Ranquil. Desde allí, más de 500 estudiantes podrán acceder a las primeras carreras universitarias que se dictan de forma presencial en la zona.

Educación como política pública provincial

El convenio forma parte de un plan provincial para fortalecer la educación superior. Entre las medidas impulsadas se destacan:

El programa de becas Gregorio Álvarez.

La distribución de notebooks a estudiantes universitarios y terciarios.

El reconocimiento económico a los seis mejores promedios de cada escuela secundaria neuquina.

Al respecto, Brillo subrayó que desde Cormine existe un “compromiso con el desarrollo integral de la región” y que la educación es un pilar fundamental. “Poner a disposición estos espacios es una forma concreta de apoyar a la comunidad y acompañar la expansión de la universidad pública en zonas que históricamente han tenido menos oportunidades”, afirmó.

La decana del Creuza, junto al equipo técnico, evalúa las adecuaciones edilicias necesarias para garantizar un espacio apto para el cursado. Por su parte, el presidente de Cormine visitó recientemente el lugar para constatar su estado y asegurar que cumpla con las condiciones requeridas.