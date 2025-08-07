La provincia de Neuquén vivirá una jornada fría pero estable este jueves 7 de agosto. Según los reportes meteorológicos, no se esperan lluvias en ninguna de las localidades y el cielo se mantendrá despejado durante todo el día. Las temperaturas mínimas estarán por debajo de cero y el viento soplará con baja intensidad.

En la ciudad de Neuquén capital, el cielo estará totalmente despejado tanto de día como de noche. La temperatura mínima descenderá hasta los 3 grados bajo cero y la máxima alcanzará los 14°C. El viento soplará leve desde el noreste, con una velocidad máxima de 11 km/h durante la jornada.

Zapala también presentará un día despejado, sin cambios bruscos. Se esperan -4°C de mínima y 10°C de máxima, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 21 km/h durante la noche, desde el noroeste.

En Cutral Co y Plaza Huincul, las condiciones serán similares, con cielo despejado en todo momento. Las temperaturas oscilarán entre los -2°C de mínima y 12°C de máxima. El viento, desde el este, no superará los 15 km/h.

Villa La Angostura tendrá una jornada fría y seca, con cielo mayormente despejado. La mínima bajará hasta los 7 grados bajo cero y la máxima apenas alcanzará los 7°C. Las ráfagas más intensas llegarán desde el sudeste, con picos de 13 km/h.

En el norte provincial, Chos Malal registrará temperaturas similares. El cielo se mantendrá despejado y el termómetro marcará -5°C de mínima y 9°C de máxima, con viento leve desde el sudoeste de hasta 10 km/h.