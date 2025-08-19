Neuquén alcanzó un récord histórico en atención sanitaria pública: más de 500.000 personas beneficiadas
El gobernador Rolando Figueroa y el ministro Martín Regueiro presentaron los resultados del Plan Provincial de Salud, destacando que 503.000 personas fueron atendidas en el sistema público durante 2024, una cifra sin precedentes en la provincia.
Neuquén alcanzó un hito histórico en atención sanitaria pública, con más de 500.000 personas atendidas en 2024 a través del Sistema Público de Salud. Los resultados fueron presentados este martes en el Club del Banco Provincia del Neuquén (BPN) por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Salud, Martín Regueiro, en un acto que contó con la presencia de autoridades provinciales y directores de hospitales.
Crecimiento de la atención y expansión de infraestructura
El ministro Regueiro destacó que el número de personas atendidas —503.000— representa el 71% de la población provincial y calificó la cifra como histórica. Este aumento coincide con un crecimiento poblacional superior al promedio nacional, con localidades como Añelo, que registra un incremento del 38% en la última década, lo que genera mayor demanda sobre el sistema sanitario.
Para responder a estas necesidades, se construyeron 21.509 metros cuadrados en infraestructura sanitaria, se ampliaron recursos humanos y equipamiento, y se incrementó la disponibilidad de vehículos y medicamentos en todo el territorio provincial.
Fortalecimiento de residencias y líneas de cuidado
El Plan Provincial de Salud permitió aumentar la cobertura de residencias médicas del 43% al 70%, fomentando la formación y retención de profesionales en el sistema público. En cuanto a inversión en líneas de cuidado, en 2024 se destinaron 75.000 millones de pesos, mientras que en lo que va de 2025 ya se invirtieron 40.600 millones, asegurando que el 41,4% del presupuesto del plan se utilice en acciones prioritarias y eficientes.
Además, se duplicaron los dispositivos de salud mental, se reforzó la atención especializada y se mejoraron los recursos en todas las regiones de la provincia, garantizando un abordaje integral adaptado a la realidad de cada localidad.
Datos y gestión como ejes de la política sanitaria
El gobernador Figueroa subrayó la importancia de trabajar sobre estadísticas confiables para planificar políticas públicas efectivas: “Los datos nos indican el camino y nos ayudan a resaltar muchos aspectos clave”, expresó, destacando el enfoque basado en información para orientar la gestión del Estado.
Regueiro cerró su presentación reafirmando la solidez del plan: “Contamos con una estrategia integral que abarca desde la formación de recursos humanos hasta la atención especializada, adaptándonos a las necesidades específicas de cada región de Neuquén”.