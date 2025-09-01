La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) dio a conocer el pronóstico del tiempo para el inicio de la semana en Neuquén y la región, marcado por la persistencia de aire frío, lluvias y nevadas en la cordillera, además de inestabilidad en los valles y la meseta.

Neuquén capital: viento y fuerte contraste térmico

En la ciudad de Neuquén capital el cielo se presentará parcialmente nublado durante toda la jornada. La temperatura máxima alcanzará los 18 °C en horas del día, acompañada por viento del sudoeste con ráfagas de hasta 69 km/h. Por la noche, el panorama cambiará drásticamente: la temperatura descenderá hasta los 2 °C y el viento disminuirá su intensidad a 41 km/h en dirección oeste.

Zapala: heladas y viento

En Zapala también se espera un día parcialmente nublado, con temperaturas más bajas. La máxima será de 11 °C, mientras que la mínima descenderá a -1 °C. El viento soplará del noroeste con ráfagas que podrían alcanzar los 51 km/h.

San Martín de los Andes: nevadas por la noche

En San Martín de los Andes el clima se presentará cubierto e inestable, con lluvias durante el día. La máxima será de apenas 5 °C y el viento soplará desde el sudeste, con ráfagas de hasta 37 km/h. Durante la noche el cielo seguirá cubierto y se prevén nevadas débiles, con una mínima de -1 °C y ráfagas de hasta 35 km/h desde el oeste.

Villa La Angostura: lluvias y nevadas

En Villa La Angostura se anticipa un cielo mayormente cubierto con lluvias débiles y probables nevadas. Las temperaturas oscilarán entre los 5 °C de máxima y 0 °C de mínima, con ráfagas desde el noroeste que llegarán a 26 km/h.

Chos Malal: mínimas bajo cero

En el norte neuquino, Chos Malal tendrá cielo parcialmente nublado. La máxima alcanzará los 10 °C, mientras que la mínima nocturna descenderá hasta los -2 °C. El viento soplará del noroeste a 27 km/h.