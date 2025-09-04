El pronóstico del tiempo para este viernes 22 de agosto en Neuquén anticipa una jornada marcada por el frío intenso y mínimas bajo cero en toda la provincia. El cielo permanecerá despejado en las distintas localidades, con vientos leves que no alcanzarán intensidades significativas.

Neuquén capital

En la capital provincial, el día será soleado, con una máxima de 11 °C y una mínima de -4 °C. Durante la noche, se mantendrá el cielo despejado y el viento soplará desde el noreste con una velocidad de 9 km/h.

Zona centro: Zapala

Zapala tendrá una de las temperaturas más bajas de la jornada. La máxima será de 8 °C, mientras que la mínima descenderá a -6 °C. Por la noche, los vientos llegarán desde el noreste con una intensidad de 12 km/h.

Cutral Co y Plaza Huincul

Ambas ciudades registrarán condiciones similares, con cielo despejado tanto de día como de noche. La máxima alcanzará los 10 °C y la mínima descenderá a -4 °C. El viento será moderado desde el sudeste, con ráfagas de hasta 12 km/h en horas diurnas.

Zona cordillerana: Villa La Angostura

En la cordillera, Villa La Angostura se mantendrá con cielos despejados y frío intenso. La máxima no superará los 7 °C y la mínima se ubicará en -5 °C. El viento soplará desde el sudeste con una intensidad máxima de 17 km/h.

Norte neuquino: Chos Malal

Chos Malal cerrará la jornada con cielo despejado y heladas intensas. La máxima prevista será de 7 °C y la mínima de -6 °C. El viento, proveniente del sudeste, alcanzará ráfagas de hasta 15 km/h durante el día.