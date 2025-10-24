El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén confirmó que este lunes 27 de octubre habrá actividad escolar normal en todos los establecimientos de la provincia, luego de las elecciones legislativas nacionales del domingo.

La aclaración llega ante la duda habitual de la comunidad educativa sobre si las clases se suspenden el día posterior a los comicios, ya que muchas escuelas funcionan como centros de votación.

Clases garantizadas tras los comicios

A través de un comunicado oficial, el CPE informó que la limpieza de los edificios escolares se realizará el mismo domingo, una vez finalizado el escrutinio, para garantizar la normalidad de la jornada del lunes.

“La limpieza de los edificios educativos se realizará después de los comicios, el mismo domingo, y las clases se dictarán con normalidad el día posterior”, indicó el organismo provincial.

De esta forma, no habrá suspensión de clases en ninguna de las escuelas de Neuquén y los estudiantes deberán retomar sus actividades en los horarios habituales, evitando interrupciones en el cumplimiento del calendario escolar.

Más de 800 escuelas neuquinas serán sedes de votación

En total, 813 establecimientos educativos de la provincia serán utilizados como centros de votación este domingo, donde los ciudadanos elegirán diputados y senadores nacionales.

Según los datos oficiales, 581.437 neuquinos están habilitados para emitir su voto, lo que representa un incremento de 27.689 personas respecto al padrón de 2023. Para garantizar el proceso electoral, se habilitarán 1.747 mesas distribuidas en 334 escuelas y otros espacios públicos de todo el territorio provincial.

Cómo consultar dónde votar

La Cámara Nacional Electoral (CNE) mantiene habilitada la consulta online del padrón definitivo, que permite a cada ciudadano confirmar:

Escuela de votación

Dirección exacta

Número de mesa y orden

El trámite es gratuito y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, y se recomienda verificar la información antes del domingo para evitar demoras durante la jornada electoral.