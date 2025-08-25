La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que el comienzo de la semana laboral en Neuquén estará marcado por una disminución en la intensidad del viento y un ascenso progresivo de las temperaturas en el norte, el centro y la cordillera provincial. El pronóstico abarca el lunes 25 de agosto y los días siguientes.

Neuquén Capital

En la capital neuquina, la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado durante el día y despejado por la noche. La temperatura máxima alcanzará los 20 °C, con viento del sudoeste de hasta 57 km/h durante el día. Hacia la noche, la mínima será de 0 °C y el viento descenderá a unos 22 km/h, con dirección oeste.

Zapala

En el centro provincial, Zapala tendrá un día de cielo parcialmente nublado. La máxima se ubicará en 16 °C y la mínima descenderá hasta los -3 °C. El viento soplará desde el sudeste, con ráfagas moderadas que no superarán los 13 km/h.

San Martín de los Andes

En la cordillera, el pronóstico indica cielo cubierto durante el día y un descenso marcado de las temperaturas. La máxima será de apenas 4 °C, con viento del oeste que podría alcanzar ráfagas de hasta 15 km/h. Por la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado y la mínima bajará hasta los -7 °C, con ráfagas leves desde el sudoeste.

Villa La Angostura

En Villa La Angostura se espera una jornada con cielo cubierto y lluvias débiles. Las temperaturas se moverán en un rango entre 1 °C y 4 °C, acompañadas por viento del noroeste con ráfagas que podrían llegar a 16 km/h.

Chos Malal

En el norte neuquino, la ciudad de Chos Malal presentará condiciones más estables, con cielo despejado durante el día. La máxima alcanzará los 15 °C y la mínima nocturna descenderá hasta los -4 °C, con viento leve del oeste a 12 km/h.