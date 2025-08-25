Neuquén: jornada con viento en disminución y máximas de hasta 20°C
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas informó que el inicio de la semana laboral será con viento en descenso y un paulatino aumento de las temperaturas en distintos puntos de la provincia.
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que el comienzo de la semana laboral en Neuquén estará marcado por una disminución en la intensidad del viento y un ascenso progresivo de las temperaturas en el norte, el centro y la cordillera provincial. El pronóstico abarca el lunes 25 de agosto y los días siguientes.
Neuquén Capital
En la capital neuquina, la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado durante el día y despejado por la noche. La temperatura máxima alcanzará los 20 °C, con viento del sudoeste de hasta 57 km/h durante el día. Hacia la noche, la mínima será de 0 °C y el viento descenderá a unos 22 km/h, con dirección oeste.
Zapala
En el centro provincial, Zapala tendrá un día de cielo parcialmente nublado. La máxima se ubicará en 16 °C y la mínima descenderá hasta los -3 °C. El viento soplará desde el sudeste, con ráfagas moderadas que no superarán los 13 km/h.
San Martín de los Andes
En la cordillera, el pronóstico indica cielo cubierto durante el día y un descenso marcado de las temperaturas. La máxima será de apenas 4 °C, con viento del oeste que podría alcanzar ráfagas de hasta 15 km/h. Por la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado y la mínima bajará hasta los -7 °C, con ráfagas leves desde el sudoeste.
Villa La Angostura
En Villa La Angostura se espera una jornada con cielo cubierto y lluvias débiles. Las temperaturas se moverán en un rango entre 1 °C y 4 °C, acompañadas por viento del noroeste con ráfagas que podrían llegar a 16 km/h.
Chos Malal
En el norte neuquino, la ciudad de Chos Malal presentará condiciones más estables, con cielo despejado durante el día. La máxima alcanzará los 15 °C y la mínima nocturna descenderá hasta los -4 °C, con viento leve del oeste a 12 km/h.