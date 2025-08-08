Neuquén: Figueroa destaca el superávit y anuncia inversiones en obras e infraestructura

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, afirmó que el ordenamiento financiero de la provincia permitió redirigir las regalías hidrocarburíferas hacia obras públicas y programas de desarrollo. La declaración se dio durante la firma de un convenio con el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, para fortalecer la formación profesional orientada a Vaca Muerta.

Figueroa recordó que al asumir, “el 110% de las regalías se utilizaban para pagar salarios”, incluyendo anticipos solicitados a petroleras para cubrir aguinaldos. Según explicó, el trabajo de reorganización permitió lograr en el primer año de gestión un superávit de 1.000 millones de dólares, acompañado por recortes en planta política, alquileres de vehículos y contratos de obra pública.

Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en agosto de 2025

El mandatario instó a las empresas del sector energético a cumplir con los compromisos de infraestructura, con la mirada puesta en el horizonte 2030 para el desarrollo de Vaca Muerta.

Capacitación para el sector energético

El convenio firmado busca impulsar acciones conjuntas de capacitación y formación técnica para mejorar las competencias laborales y la empleabilidad en la industria hidrocarburífera. Fue rubricado por el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, y el secretario general del gremio, Manuel Arévalo, junto a su adjunto, Maximiliano Arévalo.

Chile confirmó la suspensión de la importación de carne y le cerró las puertas a los productos argentinos

Castelli destacó que “el empleo de calidad se construye con formación, inversión y diálogo entre el Estado, sindicatos y empresas”.