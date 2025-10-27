El lunes 26 de octubre comenzará con tiempo estable, aire frío y mínimas bajo cero en buena parte del territorio neuquino. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó un marcado descenso térmico, especialmente en horas de la mañana, con cielo parcialmente nublado y condiciones frías típicas de la transición de estación.

Aunque se mantendrá el buen tiempo en general, la zona cordillerana presentará momentos de inestabilidad con lluvias y nevadas débiles, mientras que el centro y norte provincial registrarán temperaturas bajo cero y viento moderado del sudoeste.

Neuquén capital: helada matinal y viento por la noche

En Neuquén capital, el lunes comenzará con mañana muy fría y cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima rondará los 15°C, mientras que hacia la noche caerá a -2°C, con cielo despejado y ráfagas de viento de hasta 43 km/h.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

La amplitud térmica será marcada, y se recomienda precaución en la conducción durante las primeras horas del día por posibles heladas en rutas y zonas bajas.

Añelo: aire frío y viento moderado

El corazón de Vaca Muerta también sentirá el descenso térmico. En Añelo, la jornada presentará una máxima de 15°C con cielo mayormente cubierto, mientras que la noche llegará con mínima de -2°C y ráfagas cercanas a los 50 km/h.

Los vientos del sudoeste podrían sentirse con más fuerza durante la noche, generando sensación térmica aún más baja.

Zapala: viento y temperaturas bajo cero

La ciudad de Zapala vivirá uno de los días más fríos de la región. El pronóstico prevé una máxima de apenas 9°C y una mínima de -4°C, con cielo cubierto y ráfagas de hasta 49 km/h. Será una jornada típica de otoño avanzado, con viento constante y aire seco, lo que podría incrementar el riesgo de heladas rurales.

Pareja desaparecida: una denuncia anónima aportó una nueva pista que reconfigura la búsqueda

La cordillera: frío extremo en San Martín y Villa La Angostura

La zona cordillerana enfrentará las temperaturas más bajas del día. En San Martín de los Andes, la máxima será de 6°C y la mínima de -8°C, con cielo cubierto y persistencia de aire frío. En tanto, Villa La Angostura alcanzará los 9°C de máxima y -7°C de mínima, con cielo despejado pero ambiente muy frío.

La AIC advirtió que podrían registrarse nevadas débiles y heladas intensas durante la madrugada y primeras horas del martes.

Chos Malal: viento leve y cielo despejado

Más al norte, Chos Malal tendrá una máxima de 9°C con cielo mayormente cubierto durante el día, y mínima de -4°C por la noche, cuando el cielo se despejará y el viento será leve.

El panorama general en el norte neuquino será estable pero muy frío, con presencia de aire seco y condiciones favorables para heladas.