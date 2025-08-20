La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) emitió un nuevo informe que anticipa la continuidad de las nevadas en la cordillera de Neuquén y la presencia de vientos intensos en los valles y la meseta. El pronóstico se extenderá hasta el fin de semana, con condiciones variables según la región.

En Neuquén capital, el cielo se mantendrá mayormente despejado durante el día, aunque hacia la noche estará parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 16 °C, con vientos del sudoeste a 45 km/h, mientras que por la noche descenderá a una mínima de 0 °C, con vientos leves de 10 km/h.

En Zapala, el clima será más fresco y ventoso, con cielo mayormente despejado. La temperatura oscilará entre los 11 °C de máxima y los 4 °C de mínima, con ráfagas del noroeste que podrían llegar a los 52 km/h.

Chile presentó a Argentina un proyecto millonario para modernizar un paso fronterizo clave entre ambos países

La zona cordillerana se mantendrá con condiciones invernales. En San Martín de los Andes se registrarán nevadas débiles durante todo el día. La máxima será de apenas 2 °C y la mínima descenderá a -2 °C, con vientos que por la noche podrían alcanzar ráfagas de 50 km/h.

En Villa La Angostura también se esperan nevadas débiles. Las temperaturas se mantendrán muy bajas, con registros entre 1 °C de mínima y 1 °C de máxima, acompañados por vientos del noroeste de hasta 42 km/h.

Por su parte, en Chos Malal el cielo estará parcialmente nublado, con una máxima de 11 °C y una mínima de 2 °C. Los vientos soplarán desde el noroeste a una velocidad de 36 km/h.