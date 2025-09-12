Neuquén, con clima variado este viernes: máximas de 27 °C y nieve en la cordillera
El pronóstico de la AIC anticipa un viernes con temperaturas elevadas en la ciudad de Neuquén y nevadas en la cordillera. El viento se hará sentir con fuerza en distintas localidades de la provincia.
El clima en la provincia de Neuquén para este viernes 12 de septiembre presentará condiciones muy variadas entre el centro y la cordillera. Según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la jornada combinará altas temperaturas, viento moderado a fuerte y nevadas débiles en algunos sectores.
Neuquén capital: calor y viento
En la ciudad de Neuquén, el cielo se mantendrá mayormente cubierto tanto durante el día como en la noche. La temperatura máxima alcanzará los 27 °C, mientras que la mínima será de 5 °C. El viento del sudeste tendrá ráfagas de hasta 56 km/h, lo que sumará inestabilidad al clima cálido.
Viento fuerte en Zapala
En Zapala, el cielo se presentará cubierto durante el día y parcialmente nublado por la noche. Se esperan temperaturas entre los 8 °C y los 20 °C. El viento será protagonista en la localidad del centro neuquino, con ráfagas del noreste que llegarán a 70 km/h en horas nocturnas.
Cutral Co y Plaza Huincul
En el centro de la provincia, Cutral Co y Plaza Huincul tendrán una jornada mayormente cubierta durante el día y con algo menos de nubosidad por la noche. La temperatura máxima será de 20 °C y la mínima de 10 °C, con viento del oeste que alcanzará hasta 45 km/h en la noche.
Nevadas en la cordillera
La zona cordillerana tendrá un viernes invernal. En Villa La Angostura, el cielo permanecerá cubierto durante toda la jornada y hacia la noche se registrarán nevadas débiles. La temperatura máxima será de 12 °C y la mínima descenderá a 1 °C, con viento del sudoeste de hasta 22 km/h.
Norte neuquino con frío
En Chos Malal, el día se presentará con cielo mayormente cubierto, que pasará a estar parcialmente nublado por la noche. La máxima será de 19 °C y la mínima de 0 °C, con viento del noroeste que alcanzará los 32 km/h durante la noche.