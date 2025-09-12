El clima en la provincia de Neuquén para este viernes 12 de septiembre presentará condiciones muy variadas entre el centro y la cordillera. Según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la jornada combinará altas temperaturas, viento moderado a fuerte y nevadas débiles en algunos sectores.

Neuquén capital: calor y viento

En la ciudad de Neuquén, el cielo se mantendrá mayormente cubierto tanto durante el día como en la noche. La temperatura máxima alcanzará los 27 °C, mientras que la mínima será de 5 °C. El viento del sudeste tendrá ráfagas de hasta 56 km/h, lo que sumará inestabilidad al clima cálido.

Viento fuerte en Zapala

En Zapala, el cielo se presentará cubierto durante el día y parcialmente nublado por la noche. Se esperan temperaturas entre los 8 °C y los 20 °C. El viento será protagonista en la localidad del centro neuquino, con ráfagas del noreste que llegarán a 70 km/h en horas nocturnas.

Por 24 horas, cerrarán todos los supermercados, hipermercados y comercios del país: cuándo será

Cutral Co y Plaza Huincul

En el centro de la provincia, Cutral Co y Plaza Huincul tendrán una jornada mayormente cubierta durante el día y con algo menos de nubosidad por la noche. La temperatura máxima será de 20 °C y la mínima de 10 °C, con viento del oeste que alcanzará hasta 45 km/h en la noche.

Nevadas en la cordillera

La zona cordillerana tendrá un viernes invernal. En Villa La Angostura, el cielo permanecerá cubierto durante toda la jornada y hacia la noche se registrarán nevadas débiles. La temperatura máxima será de 12 °C y la mínima descenderá a 1 °C, con viento del sudoeste de hasta 22 km/h.

Norte neuquino con frío

En Chos Malal, el día se presentará con cielo mayormente cubierto, que pasará a estar parcialmente nublado por la noche. La máxima será de 19 °C y la mínima de 0 °C, con viento del noroeste que alcanzará los 32 km/h durante la noche.