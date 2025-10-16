En la capital neuquina, el día se presentará parcialmente nublado, con una máxima de 23 °C y una mínima de 1 °C. Durante el día, el viento soplará desde el oeste a unos 27 km/h, mientras que hacia la noche rotará al sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 43 km/h. El cielo permanecerá estable durante gran parte del día, aunque se espera un leve descenso térmico hacia la noche.

Añelo: amplitud térmica y cielo despejado

En Añelo, el pronóstico indica un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 1 °C y 23 °C. Durante la jornada, el viento del sudoeste alcanzará 27 km/h, incrementándose por la noche hasta 44 km/h. Las condiciones generales serán estables, sin probabilidades de lluvias ni nevadas, aunque con notable amplitud térmica entre la mañana y la tarde.

Zapala: cielo parcialmente nublado y ambiente fresco

El centro neuquino mostrará un clima más fresco, especialmente en Zapala, donde el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante todo el día. La temperatura máxima será de 20 °C, mientras que la mínima descenderá hasta -1 °C. Los vientos del oeste, de 28 km/h, rotarán al sur hacia la noche, con ráfagas de hasta 32 km/h que acentuarán la sensación térmica baja en la madrugada.

San Martín de los Andes: heladas intensas y cielos despejados

En la cordillera neuquina, el clima se mantendrá muy frío, con heladas fuertes y un cielo mayormente despejado. En San Martín de los Andes, las temperaturas oscilarán entre una máxima de 8 °C y una mínima de -7 °C. El viento del oeste alcanzará los 26 km/h durante el día, reduciendo su intensidad a 14 km/h desde el sudoeste durante la noche.

Villa La Angostura: frío extremo y estabilidad

En Villa La Angostura, el jueves se presentará mayormente cubierto durante el día, con una máxima de 8 °C, mientras que por la noche el cielo se despejará y la mínima descenderá hasta -8 °C. Los vientos serán débiles, con registros de 22 km/h desde el oeste y 10 km/h desde el sudoeste al cierre de la jornada.

Chos Malal: clima templado y cielo despejado

En el norte neuquino, Chos Malal tendrá un día templado y soleado, con máxima de 19 °C y mínima de 1 °C. El viento soplará desde el oeste a 27 km/h durante el día y rotará al sudeste a 22 km/h por la noche, cuando el cielo se tornará parcialmente cubierto.