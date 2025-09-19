El clima previsto para este viernes 19 de septiembre en la provincia de Neuquén estará dominado por cielos cubiertos, lluvias débiles y condiciones inestables en distintos puntos de la región, según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Las temperaturas tendrán un amplio rango, desde registros mínimos cercanos al cero hasta máximas que alcanzarán los 21 °C en la ciudad capital.

Neuquén capital

En la capital provincial, el cielo permanecerá cubierto durante toda la jornada. Por la noche se esperan lluvias dispersas, con una máxima prevista de 21 °C y una mínima de 3 °C. El viento soplará desde el este, con ráfagas que podrían alcanzar los 47 km/h en horas nocturnas.

Zona centro de la provincia

En Zapala, el pronóstico indica cielo cubierto durante el día y condiciones de inestabilidad hacia la noche. La temperatura se ubicará entre 8 °C de mínima y 14 °C de máxima, con viento del este que alcanzará ráfagas de 55 km/h.

En Cutral Co y Plaza Huincul se anticipa un día nublado y con inestabilidad nocturna. Las temperaturas oscilarán entre los 10 °C de mínima y 17 °C de máxima, con viento del noreste que también llegará a 55 km/h en horas de la noche.

Cordillera neuquina

En Villa La Angostura se prevén lluvias débiles y dispersas durante el día, con chaparrones aislados hacia la noche. Las temperaturas serán bajas, con una mínima de 4 °C y una máxima de 5 °C, acompañadas de viento del sudoeste a 14 km/h.

Norte neuquino

En Chos Malal el pronóstico anticipa inestabilidad diurna y probables tormentas durante la noche. El registro térmico descenderá hasta -1 °C de mínima y alcanzará los 13 °C de máxima, con viento del sudoeste que tendrá ráfagas de 19 km/h.