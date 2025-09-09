Neblina, frío y viento: el clima para este martes en Comodoro
El SMN emitió su pronóstico para este martes 9 de septiembre en Comodoro Rivadavia.
Este martes 9 de septiembre, Comodoro Rivadavia amanecerá con cielo cubierto y temperaturas frías. La mínima será de 6 °C. A lo largo de la madrugada y la mañana se espera la presencia de neblina, que se irá disipando con el correr de las horas.
Por la mañana habrá un 10% de probabilidades de precipitaciones, acompañadas de un cielo mayormente nublado.
Según el SMN, hacia la tarde se espera un leve ascenso de la temperatura, que alcanzará los 12 °C como máxima en horas de la tarde.
Hacia el mediodía, se esperan vientos del noroeste, con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.
Con la llegada de la noche, el cielo volverá a cubrirse y la temperatura descenderá nuevamente hasta ubicarse en torno a los 9°C.
Al finalizar la jornada, el viento tomará un papel protagonista, ya que las ráfagas del noroeste aumentarán su intensidad y alcanzarán los 69 km/h.