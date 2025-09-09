Neblina, frío y viento: el clima para este martes en Comodoro

Este martes 9 de septiembre, Comodoro Rivadavia amanecerá con cielo cubierto y temperaturas frías. La mínima será de 6 °C. A lo largo de la madrugada y la mañana se espera la presencia de neblina, que se irá disipando con el correr de las horas.

Por la mañana habrá un 10% de probabilidades de precipitaciones, acompañadas de un cielo mayormente nublado.

Según el SMN, hacia la tarde se espera un leve ascenso de la temperatura, que alcanzará los 12 °C como máxima en horas de la tarde.

Hacia el mediodía, se esperan vientos del noroeste, con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.

Con la llegada de la noche, el cielo volverá a cubrirse y la temperatura descenderá nuevamente hasta ubicarse en torno a los 9°C.

Al finalizar la jornada, el viento tomará un papel protagonista, ya que las ráfagas del noroeste aumentarán su intensidad y alcanzarán los 69 km/h.