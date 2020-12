COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - A un día de la Nochebuena, el ministro de Salud Fabián Puratich brindó recomendaciones para tener en cuenta a la hora de las cenas familiares y lamentó el aumento de casos de coronavirus en distintas localidades, entre ellas Comodoro Rivadavia.

"Hay mucha movilidad, mucha gente dando vueltas y sin cuidados, y ese es el mayor problema que tenemos. No está restringido para nada la circulación pero se pide que haya cuidados y realmente no se están viendo, y eso es lo que aumenta la cantidad de contagios”, dijo.

Respecto de las celebraciones de Navidad, Puratich recordó que en Chubutr están habilitadas las reuniones familiares de hasta 20 personas: “Lo ideal es que si la noche esté linda las reuniones sean al aire libre y si es en espacios cerrados que sean bien ventilados para disminuir la posibilidad de contagio”, manifestó.

Asimismo, indicó – a Radio 3 Cadena Patagonia -que hay que “tratar de evitar el contacto físico, el compartir utensilios y todas las cosas que terminan siendo lo que produce el contagio. Hay que cuidarse, esa es la gran recomendación”.

El ministro además, destacó que el principal objetivo de estas reuniones para las fiestas debe ser el reencuentro con la familia y afectos “que no sea una excusa para hacer todo lo que tenemos que hacer. Que sea un momento de encuentro con la familia después de un año complejo y pasarlo en un solo ámbito y no andar circulando por todos lados, porque una persona que tenga la enfermedad y no lo sepa puede contagiar a muchas personas”, puntualizó.