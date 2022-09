Una joven oriunda de Tucumán se convirtió en mamá durante la cursada de su último año de colegio y ante la falta de niñera o alguna persona que cuide de su bebé, decidió llevarlo a clase.

La amorosa reacción de sus compañeros y la decisión de la mamá adolescente causaron ternura y comentarios de apoyo en redes sociales.

La historia se conoció luego de que una compañera de la alumna subiera dos videos a TikTok junto al “bebé promo”, como lo bautizaron los alumnos. El bebé llamó rápidamente la atención de todos la cursada del último año de secundaria, quienes ayudaron a la mamá mientras jugaban con la criatura y le hacían muecas para que no llorara.

Los videos fueron compartidos por la usuaria @FlorGratacos la semana pasada y superó el millón de visualizaciones, los 300.000 “me gustas” y más de 400 comentarios. La mamá adolescente, Abigail, fue una de las que comentó el video: “Jajaja, ¿esto me hace la mamá promo?”, preguntó y Flor le respondió: “Definitivamente, sí”.

A ella se le sumaron graciosos comentarios como “Recién nace y ya es egresado, qué suerte la de él jaja” o “Y de la nada tiene cinco tíos que lo cuidan de todo”. Mientras que otra usuaria lanzó una idea: “¿Cómo que el bebé promo no tiene campera de la promo?”, consultó una seguidora muy observadora. “Le haremos”, confirmó la autora de los videos.

Fueron muchos los usuarios que dejaron mensajes de aliento y felicitaciones para la mamá del bebé: “Literalmente, este video muestra que tener un bebé no te impide ir a estudiar”; “Te felicito por tu bebé hermoso y por tu garra en no abandonar”; “Gente, esto me inspira a seguir estudiando”; “La verdad que sos un ejemplo al no dejar la escuela por tu bebé, ojalá te vaya bien, ídola”.