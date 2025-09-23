La primavera todavía parece estar de siesta en Comodoro y alrededores. Aunque oficialmente el invierno ya terminó, el clima de este martes seguirá siendo más digno de julio que de fines de septiembre.

La jornada arranca fría, con una mínima prevista de apenas 1 °C y una máxima que no superará los 8 °C. Nada de calorcito primaveral todavía . Eso sí, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin chances de lluvia, lo que al menos da un respiro para quienes ya no quieren más humedad.

El viento se hará presente recién hacia la noche, con ráfagas que rondarán los 50 km/h, es decir, lo justo para despeinarnos un poco pero sin llegar al clásico temporal patagónico.

Tragedia en Comodoro: un hombre fue atropellado por un taxi y murió en el hospital regional

Las buenas noticias llegan recién a mitad de semana: el miércoles se espera un fuerte repunte, con temperaturas que treparán hasta los 17 °C. Y si los pronósticos se cumplen, el jueves podría ser el verdadero debut de la primavera en la región, con marcas más acordes a la estación , ya que la temperatura podría alcanzar los 24 °C.

En resumen: hoy toca abrigarse, mañana empieza el repunte y el jueves por fin podremos decirle "hola" al calorcito.

PERSPECTIVAS PARA LA PRIMAVERA EN PATAGONIA

Estos son los puntos más importantes del pronóstico estacional (septiembre-octubre-noviembre) para la Patagonia:

Calor por encima de lo normal. La primavera podría sentirse más cálida de lo típico, especialmente en los sectores centrales y norpatagónicos. Días templados-cálidos podrían aparecer más seguido, lo que puede aliviar un poco el frío, pero también generar incomodidad en zonas altas o menos protegidas. Menos lluvias de lo habitual / déficits hídricos. Si las lluvias vienen por debajo del promedio, se puede profundizar el déficit de humedad, lo que puede afectar pastizales, fuentes de agua, escorrentías y, eventualmente, la provisión hídrica para poblaciones más aisladas.