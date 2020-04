BUENOS AIRES - El ministro de Educación, Nicolás Trotta, pidió este jueves a los padres cuyos hijos asisten a escuelas privadas y sus ingresos no fueron afectados por la cuarentena que “paguen la cuota para garantizar los salarios, el mantenimiento de la institución educativa", y a los colegios que "desplieguen medidas para acompañar a las familias que no están en condiciones de pagar”.



“Junto a las cuatro cámaras que aglutinan a las instituciones privadas definimos el diferimiento del pago de las cuotas de aquellas familias que no pueden garantizar su ingreso, y que al momento del regreso a la escuela se termine de regularizar, sin intereses, cuando la familia regularice y estabilice sus ingresos”, dijo Trotta en declaraciones a El Destape Radio.



El ministro sostuvo que "también pedimos a las familias cuyas cuarentena no hayan afectado sus ingresos que paguen la cuota porque permite garantizar salarios, el mantenimiento de la institución y que la escuela despliegue estas medidas para acompañar a las familias que no están en condiciones de pagar la cuota”.



Al respecto, el funcionario destacó que “el concepto básico, mucho más en este momento, debe ser la solidaridad”.



Trotta remarcó que “la certeza es priorizar el cuidado de la salud y la incertidumbre es cuándo esa priorización va a permitir volver a las aulas”, en relación al inicio del ciclo lectivo.



Consciente de que es una inquietud global en el marco de la pandemia, resaltó que la escolaridad “no se va a perder porque a la distancia se sigue educando con enorme esfuerzo” de docentes, estudiantes y familias.



“Obviamente nuestro principal objetivo es que no se profundice la desigualdad educativa, la escuela también es irreemplazable como el rol del maestro, el impacto en el proceso de aprendizaje claramente no es lo mismo y nosotros vamos a tener que analizar la trayectoria educativa de cada estudiante”, advirtió.



En ese sentido, destacó que “el ciclo lectivo de toda carrera estudiantil no es sólo el 2020 sino los 14 años de educación obligatoria” y que al momento de regresar a las aulas tendrán que ver “el impacto que ha tenido todo este esfuerzo a la distancia” garantizando los saberes en 2020 y también en 2021.



Por último, resaltó la importancia de “fortalecer el vínculo entre las maestras y maestros con los estudiantes en ese seguimiento diario en una Argentina caracterizada por la desigualdad económica, de acceso a la tecnología y, fundamentalmente, lo que más impacta, la desigualdad del capital educativo de los adultos del hogar al momento de poder acompañar a los más pequeños”.