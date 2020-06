COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Este lunes, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 576/2020 de la "Prórroga. “Distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, en el marco de la pandemia por coronavirus.

Según se detalla en el documento, se establece desde el 1° hasta el 17 de julio el distanciamiento social para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas, donde:

1. El sistema de salud cuente con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria.

2. No debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen “transmisión comunitaria”.

3. El tiempo de duplicación de casos confirmados no debe ser inferior a 15 días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo.

Y se confirma que entre los lugares en el que comenzará a regir la etapa de distanciamiento social, se encuentra entre otras provincias, Chubut.

Al respecto, esta mañana el ministro de Salud, Fabián Puratich había adelantado que el gobierno provincial trabaja para sacar el nuevo decreto provincial durante este lunes.

Por otro lado, en el mismo decreto se afirma que la ciudad de Trelew, junto a Bariloche y Córdoba capital, dejan de tener transmisión comunitaria de coronavirus.