COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Luego de varios días en los que se registra un aumento de casos de coronavirus sin nexo epidemiológico en Comodoro Rivadavia, Nación decidió declarar la transmisión comunitaria en la ciudad.

El Ministerio de Salud informó este jueves 105 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 7.944 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 173 personas cada millón de habitantes y de letalidad del 2,1% sobre los casos confirmados.

En el reporte se indicó además, que fueron 10.550 los positivos de Covid-19 que se reportaron este miércoles en Argentina y 370.188 el total de infectados hasta el momento, con una incidencia de 816 casos por cada 100.000.

Asimismo, se informó que a las áreas con transmisión comunitaria se sumaron Comodoro Rivadavia, la capital de Salta y la localidad de Orán en esa provincia. Al respecto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo que no sólo se están sumando nuevas áreas con este tipo de difusión viral, sino que además, en las últimas semanas ninguna ha podido controlarlo de manera eficiente.



"No solamente ya tenemos 18 jurisdicciones con transmisión comunitaria, sino que cada día se suman departamentos en esas jurisdicciones. En las últimas semanas no hemos analizado ninguna evolución como lo suficientemente buena para decir que se ha interrumpido la transmisión", dijo.

Hasta el momento, Comodoro tenía “transmisión comunitaria sostenida” de coronavirus, pero las autoridades sanitarias decidieron modificar su status, atento al aumento de casos positivos y el alto porcentaje de ellos sin nexo epidemiológico.

Esta mañana, la titular del Área Programática local, dijo que “hasta el día de hoy podemos notificar a los pacientes y hacerles un seguimiento, está controlado el seguimiento, pero el comportamiento del virus no está controlado”, afirmó. Y explicó que “no sabemos cómo se va a dispersar”, donde el virus se dispersó por distintos puntos de la ciudad. “Hoy el virus está circulando en múltiples actividades y en todo el conglomerado”, dijo.

Sobre el aumento de casos en el país, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo que se está "esperando la evolución del día de hoy y el día de mañana para definir un poco la tendencia ya que, se está regularizando la carga del sector privado". Además agregó que las provincias están "aportando un número importante de casos diarios", lo cual está "aumentando la demanda" al sistema de salud.