BUENOS AIRES (ADNSUR) - En la tarde del viernes, el presidente Alberto Fernández confirmó, que la cuarentena por la pandemia de coronavirus continuará en Argentina hasta el 20 de septiembre. Pero adelantó que se autorizarán los encuentros al aire libre de hasta 10 personas en todo el país, incluida el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En un comunicado de prensa que se difundió a través de redes sociales, Fernández afirmó que “Hoy podemos dar algún nuevo paso al autorizar los encuentros de hasta 10 personas al aire libre, manteniendo la distancia de dos metros y el uso de barbijo casero”, destacó.

Asimismo, aclaró que esta medida estará vigente en todo el país y será implementado en cada jurisdicción. Es decir que cada reunión podrá ser en plazas, jardines, terrazas o patios, por ejemplo, pero no es espacios bajo techo. “Del mismo modo mantenemos la prohibición de reuniones de personas en lugares cerrados. Allí la posibilidad del contagio se incrementa significativamente”, aclaró el Presidente.

Por último, explicó que a decisión final de habilitar o no este tipo de encuentros al aire libre dependerá de cada provincia y municipio. Por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, Axel Kicillof adelantó que no lo hará. En el caso del territorio porteño, indicaron a Infobae que estas reuniones serán permitidas en espacios abiertos públicos pero no en cerrados, como terrazas, jardines o patios.